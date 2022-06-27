‘Yılbaşından bu yana 126 bin kaçak göçmen yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne 82 hayırseverin destekleriyle alınan 222 aracın tahsis edilmesi nedeniyle Konak Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada yılbaşından bu yana 126 bin kaçak göçmen yakaladıklarını ve 44 bin 933 kişiyi kendi memleketlerine gönderdiklerini söyledi. Ülkelerindeki güvenli bölgelere dönecek Suriyeliler için yapılan evler hakkında da bilgi veren Bakan Soylu şöyle devam etti: "İdlib'de briket evlerden 100 bini bu yıl sonu tamamlanacak. Uluslararası insani yardım fonlarıyla birlikte Cerablus, El Bab, Azez, geçen hafta gittiğim Tel Abyad, Rasulayn... Buralarda 240 bin ev 13 projeyle donatılarıyla hastaneleriyle okullarıyla beraber ortaya çıkaracağız. Dönmeyi kabul ettikleri anda o evlerde yaşayacaklar. Belli bir süre yaşadıktan sonra o evler kendilerinin olacak. Gittiğimiz yeri sömürmek için değil ecdat yadigarını bırakmak için gideriz."