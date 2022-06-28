Adana’da bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti! Tepki çeken paylaşım

DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR

1960'lı yıllarda yabancı şirketlerin "Burada petrol yok" diyerek kuyuların üzerini kapattığı bölge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemine geldi.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yatpığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yerin altında ve üstünde ne varsa, azlığına çokluğuna bakmadan milletimizin emrine vermek istiyoruz. Nitekim bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık. Bu çerçevede son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk.