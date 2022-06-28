Adana’da bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti! Tepki çeken paylaşım

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde, TPAO'ya bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.
DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR
1960'lı yıllarda yabancı şirketlerin "Burada petrol yok" diyerek kuyuların üzerini kapattığı bölge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemine geldi.
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yatpığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yerin altında ve üstünde ne varsa, azlığına çokluğuna bakmadan milletimizin emrine vermek istiyoruz. Nitekim bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık. Bu çerçevede son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk.
Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."
SÖZÜ YAZARINI RAHATSIZ ETTİ
Ancak Adana'da bulunan petrol rezervi yine birilerini rahatsız etti. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adana bulunan petrolü tiye aldı.