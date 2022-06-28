Haberler Gündem Haberleri Adana'da bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti! Tepki çeken paylaşım
Giriş Tarihi: 28.6.2022 22:24 Son Güncelleme: 28.6.2022 22:36

Adana'da bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti! Tepki çeken paylaşım

Adana’da bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti! Tepki çeken paylaşım

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan çalışmalarda yüksek kalitede olduğu tespit edilen petrol rezervi bulundu. Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Adana'da bulunan petrolü tiye aldı. Muratoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte detaylar...

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde, TPAO'ya bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR

1960'lı yıllarda yabancı şirketlerin "Burada petrol yok" diyerek kuyuların üzerini kapattığı bölge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemine geldi.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yatpığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yerin altında ve üstünde ne varsa, azlığına çokluğuna bakmadan milletimizin emrine vermek istiyoruz. Nitekim bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık. Bu çerçevede son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk.

Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

SÖZÜ YAZARINI RAHATSIZ ETTİ

Ancak Adana'da bulunan petrol rezervi yine birilerini rahatsız etti. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adana bulunan petrolü tiye aldı.

Muratoğlu, "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı." şeklinde tweet attı.

Muratoğlu'nun yorumu, tepki çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti! Tepki çeken paylaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA