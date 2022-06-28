Son dakika haberleri: AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
Son dakika haberleri: AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
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Son dakika: AK Parti harekete geçti! 3600 ek gösterge ve öğrenci affında önemli gelişme