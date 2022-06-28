AK Partili Girbiyanoğlu’nun işletmesine belediye baskını... CHP’li belediye için suç duyurusunda bulunmuştu

İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bulunan 5 bin 400 metrekarelik tarım arazisi vasıflı alana 8 adet villa yapılması, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, Selçuk Belediyesi'nin tarımsal yapı adı altında, tarla vasfındaki alana 8 villa yapılmasına müsaade etmesi ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından da Selçuk Belediyesi'ne bağlı Zabıta ve İmar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, AK Partili Girbiyanoğlu'nun işletmesine baskına geldi. Art arda yaşanan olaya AK Parti İzmir kanadından tepki geldi.
HEM HUKUK TANIMA HEMDE GÖZDAĞI VER
AK Parti İzmir İl Başkanvekili Ali Aslan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şunları dile getirdi:
Hem hukuk tanıma hem gözdağı ver! CHP'li ve hukukçu Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tarım arazisi üzerinde usulsüz ruhsat kesip yapılmasına göz yumduğu milyonluk kaçak villaların hesabını vermek yerine üst perdeden, üstü kapalı tehdidi tercih etmiştir! CHP'li Başkan konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan İlçe Başkanımız Selim Girbiyanoğlu'nun işletmesine, dört gün sonra belediye ekiplerini denetime göndererek hırsına yenik düşmüştür ama ellerindeki kocaman bir sıfırdır! Sengel, eninde sonunda yargıya hesap verecektir!
DEMOKRASİYİ AYAKLAR ALTINA ALDI
AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Deniz Doğan da, ''AK Parti Selçuk İlçe Başkanımız Selim Girbiyanoglu, Selçuklu hemşehrilerinin hakkının ranta peşkeş çekilmesini önlemek ve Selçuk Belediyesi'nin ileride kendisinin de yapmaktan pişmanlık duyacağı bir yanlıştan döndürmek için sorumlu muhalefetin gereğini yapmıştır. Bu sorumlu hareket karşısında İlçe Başkanımızın ekmek teknesini hedef alarak muhalefeti engellemeye çalışmak en hafif tabiriyle demokrasiyi ayaklar altına almaktır'' dedi.
BAŞKAN VİLLALAR İÇİN GÖZÜNÜ KARARTMIŞTIR
AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili ise, "Ekmek teknesinden ekmek (!) çıkaramazlar! Selçuk'un CHP'li Belediye Başkanı Av. Sengel, Çamlık Mahallesi'nde kanuna aykırı biçimde ruhsat verdiği 8 lüks villa için gözünü fazlasıyla karartmıştır! Yaptığı, hem hukuk tanımazlık hem de kamu gücüyle intikam alma girişimidir. AK Parti İlçe Başkanımız Selim Girbiyanoğlu suç duyurusunda bulununca; ekmek teknesinde belediye ekiplerini karşısında bulmuştur. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiçbir usulsüzlük elde edemedikleri bu baskın, Selçuk'u yöneten CHP zihniyetinin gözünün nasıl döndüğünü göstermektedir. CHP'li Selçuk Belediye Başkanı'nın gideceği başka yer yoktur. Kendisinin ve ortaklarının usulsüzlükleri için hesap yeri yargıdır! Kendisini sütten çıkmış ak kaşık gibi gösteren demeçleri de artık işe yaramamaktadır. Selçuk halkı, iyiyi kötüyü ayırt edebilecek öngörüdedir" dedi.
ÜSTÜ KAPALI TEHDİT
AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş da, "Dışarıda 'hak, hukuk, adalet' diye bağıranlar, bugün, Selçuk'ta, Belediye Başkanı sıfatıyla 'tarım arazisine usulsüzce yaptığı villalara suç duyurusunda bulundu' diye, İlçe Başkanımız Selim Girbiyanoğlu'na üstü kapalı tehdit edercesine, mekanına, nefes almadan ekiplerini gönderiyor. Tabi ekipler geldiği gibi gidiyor. Selçuklu hemşehrilerimiz gerçekleri görüyor ve 2024 için not alıyor. Rantı da usulsüzlükleri de bunlara ses çıkarmayanları da çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.