AK Partili Girbiyanoğlu’nun işletmesine belediye baskını... CHP’li belediye için suç duyurusunda bulunmuştu

BAŞKAN VİLLALAR İÇİN GÖZÜNÜ KARARTMIŞTIR

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili ise, "Ekmek teknesinden ekmek (!) çıkaramazlar! Selçuk'un CHP'li Belediye Başkanı Av. Sengel, Çamlık Mahallesi'nde kanuna aykırı biçimde ruhsat verdiği 8 lüks villa için gözünü fazlasıyla karartmıştır! Yaptığı, hem hukuk tanımazlık hem de kamu gücüyle intikam alma girişimidir. AK Parti İlçe Başkanımız Selim Girbiyanoğlu suç duyurusunda bulununca; ekmek teknesinde belediye ekiplerini karşısında bulmuştur. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiçbir usulsüzlük elde edemedikleri bu baskın, Selçuk'u yöneten CHP zihniyetinin gözünün nasıl döndüğünü göstermektedir. CHP'li Selçuk Belediye Başkanı'nın gideceği başka yer yoktur. Kendisinin ve ortaklarının usulsüzlükleri için hesap yeri yargıdır! Kendisini sütten çıkmış ak kaşık gibi gösteren demeçleri de artık işe yaramamaktadır. Selçuk halkı, iyiyi kötüyü ayırt edebilecek öngörüdedir" dedi.