MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP grup toplantısı başladı. Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

CÜNEYT ARKIN'A BAŞSAĞLI MESAJI

Bugün sabah saatlerinde, Yeşilçam'ın duayeni, Türk tarihini sevdiren filmlerin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Merhum Arkın milyonların kalbine taht kurmuştu. Duruşuyla ve ahlaki vasfıyla, milli şuuruyla, her zaman hatırlanacaktır. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Biz günün adamı değil, hakikatın adamı olmak için çalışacağız. Yerinde saymak demek, aslında geriye gitmek demektir. Daima ileriye gideceğiz.

Biliyoruz ki işleyen demire pas yapışmaz, akan suya yosun tutmaz, emek olmadan yemek olmaz.

Adım adım 2023, ilçe ilçe aydınlatma temasıyla, icra ettiğimiz çalışmalar kapmsanında 589 ilçemizi ziyaret ederek, MHP'nin ve Cumhur ittifakının mesajlarını taşıdık. Vatandaşlarımızla görüştük, esnaflarımızla dertleştik. Hamd olsun MHP'ye yönelen millet iradesini görmekten memnuniyet yaşadık.

Cumhur 2023'te geleceğine sahip çıkacak, tarihine sahip çıkacak, diriliş ve yükseliş ümidi olan ittifakını destekleyecektir. Cumhur ittifakının önü açıktır. Cumhur ittifakının iktidar yürüyüşünü durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

2023'TE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ YENİDEN VE ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEKTİR

Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli ve şüphe çeker yanı olmayan adaylığı üzerinden nifak yayaynlara diyorum ki, yenilen pehlivan güreşe doymaz. Sayın Erdoğan'ın adaylığı yasaldır. 2023'te sayın cumhurbaşkanımız yeniden ve çok güçlü bir şekilde cumhurbaşkanı seçilecektir.

Son yıllarda iklim değişikliği başta olmak üzere, ortaya çıkan doğal afetler, elbette hayatın doğal akışını etkilemektedir.

Dün bu afetlerden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun diyorum. Doğal afete maruz kalan tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumu belirtiyorum.

Ormanlarımız bizim milli servetimizdir. Ormanlarımızı ateşe verenler, ihanetle bile izah edilemeycek kötülük yapmışlardır.