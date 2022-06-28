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Giriş Tarihi: 28.6.2022 17:56 Son Güncelleme: 28.6.2022 17:57

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu bir askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Abdullah BAYRAM şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
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