SON DAKİKA | Bakan Koca’dan koronavirüs açıklaması: Hastalık grip gibi seyrediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrasında konuyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

"VAKALAR ARTSA DA HASTANE YÜKÜ AZALIYOR"

Bakan Koca, hastalığın artık grip gibi seyrettiğini ve endişe sebebi olmaktan çıktığını belirterek, "Herkes müsterih olsun" mesajını verdi.

"Koronavirüs ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam edecek. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Vaka sayılarında son iki haftada 3 kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine hastane yükündeki azalış sürmektedir. Kötü günler geride kaldı."