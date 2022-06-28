Son dakika | Başkan Erdoğan NATO zirvesi öncesi açıklamalar yapıyor

"NATO İÇİN TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİDİR"

NATO için biz alelade bir ülke değiliz. İlk 5'ten biriyiz. Akşam veya yarın görüşmemizde kendisine yine söyleyeceğim. Biz nasıl NATO ortağıyız ki bütün bu silahlar gönderiliyor terör örgütlerine. Bunlar kime karşı kullanılıyor? Onlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor. NATO'da paydaşımız Fransa da aynı şekilde.