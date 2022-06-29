4 milyar borcu olmasına rağmen lüks yaşam! Erol Evcil 3 demir-çelik tesisine ’çökmüş’

39 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında aralarında mağdurların da bulunduğu 455 kişinin bilgisine başvuruldu. Eş zamanlı olarak şüphelilere ait 374 ev, 95 şirket olmak üzere 470 adreste arama yapıldı. Ev ve işyerlerinde 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda değişik firma ismine düzenlenmiş kaşe, irsaliye defteri, fatura ve ziynet eşyası ele geçirildi. El konulan döviz, altın ve pırlantaların değerinin 500 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kasalarda bulunan yüklü miktarda nakit paraya el konulurken, paraların sayım ve tespit işlemleri gün boyu sürdü. Aramalarda 4 kamyon dolusu belge incelemek üzere el konuldu. Operasyonun ardından mahkeme kararıyla fabrika, konut ve işyerleri olan toplam 261 taşınmaza, şirketlere ve şahıslara ait 327 otomobil ve Erol Evcil'e ait uçağına el konuldu. Ayrıca 8 bin 690 hesap dondurulurken 39 şirkete kayyum atandı. Demir-çelik fiyatlarını manipüle edenler arasında bir dönem adı 'karanlık ilişkiler'le anılan ve hapis yatan Erol Evcil çıktı. Erol Evcil, soyadını 2006 yılında değiştiren Erol Eşrefoğlu olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Evcil, Hatay İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Polis Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alındı.