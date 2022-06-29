Diyarbakır’da terörün finans kaynağına operasyon

1017 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-19 Narko Terör Operasyonu'nun ilk gününde 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir ele geçirildi. Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando özel operasyon timleri ile güvenlik korucularından oluşan 1017 personel görev aldı.

86 NOKTA TESPİT EDİLDİ

Operasyonun ilk gününde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma özel harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında gizlenmiş 86 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucu 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kilo kubar esrar, 8 bin 400 metre sulama kablosu, 1 su motoru, 100 metre elektrik kablosu ve 5 pil bloku ele geçirildi. Ele geçirilen hint kenevirleri yakılarak imha edildi.