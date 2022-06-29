Hrant Dink Vakfı’na tehdit davasında karar

Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş Hrant Dink Vakfı'na yönelik e-posta ile Instagram paylaşımına yapmıştı. Yorumda tehdit mesajlarının yer almasıyla birlikte şüpheli Hüseyin Ateş hakkında 3 kere olmak üzere zincirleme halinde "tehdit" suçundan 7 yıl 6 aydan 26 yıl 3 aya kadar, diğer şüpheli Ersin Başkan hakkında da yine zincirleme halinde "tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanık Ersin Başkan 30 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfı'na ait e-posta adresine mesaj göndererek vakfın yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerine yönelik tehdit suçunu işlediği anlatıldı. Sanık Hüseyin Ateş'in ise Hrant Dink Vakfı'nın "Güvercinler uçuyor" şeklindeki Instagram paylaşımını hedef alarak "Ermenileri vuracağız güvercinleri değil" şeklinde yorum yaptığı belirtilmişti. Mütalaada, sanıkların "Tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 7 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edilmişti.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA

Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hrant Dink Vakıf avukatı mütalaaya karşı savunmasında ''TCK 106/2-d maddesinde yer alan ''Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak'' suç işlenmiştir. Özellikle Hüseyin Ateş "Bir gece ansızın geleceğiz orayı başınıza yıkacağız" sözü Hrant Dink'in ölümüyle alakalıdır. '' diyerek cezalandırılmalarını talep etti.

''ÖRGÜT İLE BAĞLANTILI DEĞİL''

Sanık Ersin Başkan ve sanık Hüseyin Ateş'in avukatı müvekkillerinin örgüt ile bağlantılıları olmadığını ileri sürerek '' Sadece bir sözden hareketle nitelikli tehdit ile cezalandırılmaları talep edilmektedir. Mütalaada aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Her söylediğimiz cümle örgütle bağlantılı olduğu anlamına gelmez. Beraatlarını talep ediyorum'' dedi.

CEZA ALDILAR

Mahkeme, sanıklardan Ersin Başkan'ın birden fazla kişiye zincirleme tehdit suçundan 2 yıl hapsine, Hüseyin Ateş'in birden fazla kişiye zincirleme tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapsine hükmetti.