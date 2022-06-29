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Giriş Tarihi: 29.6.2022 11:56 Son Güncelleme: 29.6.2022 12:06

NATO'da liderler bir arada; Aile fotoğrafı çekildi ve zirveye geçildi

NATO’da liderler bir arada; Aile fotoğrafı çekildi ve zirveye geçildi

Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde kritik başlıkların görüşüleceği birleşim için liderler bir araya geldi. Aile fotoğrafının ardından kritik zirve başladı.

Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde kritik başlıkların görüşüleceği birleşim için liderler bir araya geldi. Aile fotoğrafının ardından kritik zirve başladı.

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İşte NATO Liderler Zirvesi'nin Madrid aile fotoğrafı:

TOPLANTI BAŞLADI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg fotoğraf sırasında liderlere eşlik ederek sıcak görüntüler verdi. Ardından oturum salonuna geçildi ve zirve başladı.

NATO aile fotoğrafında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yan yana olduğu görüldü.

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NATO'da liderler bir arada; Aile fotoğrafı çekildi ve zirveye geçildi
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