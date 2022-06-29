Orta Doğu Direktörü Papaconstantinou: En büyük rolü Türkiye üstlendi

Direktör Papaconstantinou ise "Suriyeli mülteciler konusunda en büyük rolü Türkiye üstlendi. Bu konuda gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye'ye ayrıca minnettarız. Bizlerde, Suriye'de zor şartlar altında yaşamakta olan insanlara yapılan insani yardımlar açısından Cilvegözü Sınır Kapısı'nın öneminin farkındayız ve açık tutulması konusunda çaba sarf ediyoruz" ifadelerinde bulunarak misafirperverliğinden ve nazik kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.