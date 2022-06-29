PKK, ders çalışmak için evden çıkan 15 yaşındaki İsa’yı kaçırdı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 1.031'inci gününde devam etti. Şuana kadar 35 kişinin örgütten kaçarak ailesine kavuşmasına neden olan annelerin eylemine katılım da sürüyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 6 yıl önce ders çalışmak üzere evden ayrılan 15 yaşındaki İsa Eslek, zorla dağa kaçırıldı.
Çocuklarından uzun süredir haber alamayan anne Zeliha ve baba Abdulkadir Eslek, Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde annelerin başlattığı evlat nöbetine katıldı.
Anne ve baba ellerinde İsa'dan kalan son fotoğrafı ile katıldıkları eylemde, nöbet tutan aileler tarafından sloganlarla karşılandı. Oğlunun PKK ve HDP tarafından eğitim hayallerinin çalındığını belirten anne Zeliha hanım Eslek, "İsa evden ders çalışmak için çıktı ve terör örgütü tarafından kandırılıp zorla dağa kaçırıldı. Evladımdan 6 yıldır haber alamıyoruz. Burada Diyarbakır anneleri ile birlikte mücadele ederek, çocuklarınızı PKK'dan kurtaracağız" ifadelerini kullandı.