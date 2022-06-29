PKK, ders çalışmak için evden çıkan 15 yaşındaki İsa’yı kaçırdı

Anne ve baba ellerinde İsa'dan kalan son fotoğrafı ile katıldıkları eylemde, nöbet tutan aileler tarafından sloganlarla karşılandı. Oğlunun PKK ve HDP tarafından eğitim hayallerinin çalındığını belirten anne Zeliha hanım Eslek, "İsa evden ders çalışmak için çıktı ve terör örgütü tarafından kandırılıp zorla dağa kaçırıldı. Evladımdan 6 yıldır haber alamıyoruz. Burada Diyarbakır anneleri ile birlikte mücadele ederek, çocuklarınızı PKK'dan kurtaracağız" ifadelerini kullandı.