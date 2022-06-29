SON DAKİKA! NATO Liderler Zirvesiyle ilgili kritik değerlendirme: Mutabakata uyulmazsa Türkiye veto eder

"HENÜZ ÜYE OLMADILAR TÜRKİYE VETO EDEBİLİR"

Türkiye'nin adaylık önündeki engelin kalkması yönünde bir mutabakata imza attığına da dikkat çeken Prof. Dr. Duran "Türkiye kazanımları elde etmiş oldu. Olumlu bir havada başladı. İsveç ve Finlandiya'nın adaylık olarak davet edilmesi önündeki engel kalktı. Adaylık daha çözülmedi. Türkiye ile mutabakata uyulmadığı noktada Türkiye bu üyelikleri veto edebilir. " diye ekledi.

İSVEÇ: ADAYLIK 1 YIL SÜREBİLİR

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini bildirdi. NATO Liderler Zirvesi'nin davetlisi olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Andersson, basına açıklamalarda bulundu.