Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklif, TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçlarıyla kamu hizmetinin değişkenliği ve hukukun dinamik yapısı esas alınarak düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Düzenleme ile harekat ve yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara bu statüye geçiş için ilave sınav hakkı verileceğini belirten Özen, "Teklifle yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yaklaşık 550 bin yükümlünün bu hizmetten faydalanabilmeleri için düzenleme yapılacak, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizli askerlik kapsamından çıkarılan vatandaşlarımızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınacak." bilgisini paylaştı.

Kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanırken birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.