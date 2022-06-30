CHP Kurultay Delegesi Rıza Özdemir’den skandal itiraf: Suriyelileri sigortasız çalıştırıyorum

Sosyal medya platformu Twitter'daki space (sesli iletişim özelliği) üzerinden bir yayına katılan Gaziantep'ten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultay Delegesi Rıza Özdemir olduğunu iddia eden şahıs Suriyeliler ile ilgili olarak skandal itiraflarda bulundu. Özdemir, bin 500 ila iki bin sigortasız Suriyeli çalıştırdığını açıkladığı konuşmasında çocuk da çalıştırdığını beyan etti. Sigortasız ve çocuk işçi çalıştırmanın suç olmadığını ifade eden Özdemir, böylece daha ucuza geldiğini ekledi.

CHP'li Rıza Özdemir'den skandal ifade "1500 sigortasız Suriyeli çalıştırıyorum, daha ucuza geliyor" | Video

"SURİYELİLERİ KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRIYORUM!"

Gaziantep'te il ve CHP Kurultay Delegesi Rıza Özdemir olduğunu iddia eden şahıs konuşma esnasında arada sorulan sorular üzerine Twitter'daki konuşmasında cevaplar vererek şunları söyledi: "Ben de yıllık bin 500, iki bin işçi çalışır. Hepsi Suriyeli. Suriyelilerden önce biz yapıyorduk. Daha ucuza geliyor. Ben bu konuda öz eleştiri verebilirim, hükümet öz eleştiri verebilir mi? Kayıt dışı çalıştırıyorum, mevsimlik tarım işçisi ve kayıt dışı çalıştırmak suç değil. Bunun resmi bir prosedürü yok, yarın aynı kişi gelmiyor bir başka kişi geliyor, günü birlik çalışıyorlar. Öyle bir kanun olabilir ama biz sigorta yapmıyoruz. (…)"

"ÇOCUK ÇALIŞTIRMAK SUÇ DEĞİL"

Özdemir sözlerine devam ederek, "Tarım sektörü çok farklı bir sektör. İşi bilen de geliyor bilmeyen de geliyor. Bayan da geliyor, çocuk da geliyor. 15 yaşında 14 yaşında çocuklar da geliyor. Hayır, çocuk çalıştırmak suç değil efendim" ifadelerini kullandı.