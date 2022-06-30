Diyarbakır Anneleri’nden Başkan Erdoğan’a NATO Zirvesi’ndeki sözleri için teşekkür

"CUMHURBAŞKANI'MIZ BİZLERİN VE ÇOCUKLARIMIZIN ARKASINDA"

Necibe Çifçi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin hep yanlarında olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanımız bizlerin ve çocuklarımızın arkasında. Biz anneleri ve çocuklarımızı her zaman her yerde dile getiriyor." diyen Çifçi, Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Bir evladının terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü, diğerinin dağa kaçırıldığını anlatan Çifçi, bir evladının dağda diğerinin mezarda olduğunu kaydetti.

Çifçi, "Türkiye'deki özgürlüğü sorgulayanlar neredeler, neden bizim haklarımızı savunmuyorlar?" dedi.