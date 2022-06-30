‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda gözaltına alınmışlardı…39’u tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemiz genelinde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında Esenler ve Maltepe İlçeleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yaptı. 42 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarlarda uyuşturucu maddeler, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 10 tüfek kartuşu ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 42 uyuşturucu madde satıcısı yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve 39'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.