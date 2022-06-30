Sayıştay Üyesi seçilen Muhterem İnce’den teşekkür mesajı

Muhterem İnce'de sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. İnce, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kapısından içeri Kaymakam Adayı olarak girdiğim, şerefle ve onurla 28 yıldır hizmet ettiğim İçişleri Bakanlığından ve aynı zamanda Mülki İdare Amirliği mesleğinden, seçildiğim Sayıştay Üyeliğine başlamak üzere ayrılıyorum. Teveccüh göstererek desteklerini esirgemeyen Sayıştay Üyelerimize ve Gazi Meclisimizdeki Milletvekillerimize kalben teşekkür ediyorum. Ömrümün neredeyse yarısını geçirdiğim bu mesleğe başladığım ilk günden itibaren şahsıma tevdi edilen tüm vazife ve sorumlulukları bihakkın yalnızca Mevla'mızın rızası ve milletimizin güvenine layık olabilme düsturuyla yerine getirmenin gayreti içerisinde oldum. Büyük Türkiye hedefimize adım adım ilerlerken güçlü liderliği ile bizlere öncülük eden, ülkemizin güvenliği ve idaresi noktasında uzun yıllardır şahsıma güvenerek sorumluluk veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

İfa ettiğim tüm görevlerimde; birlikte çalıştığım Bakanlarımın her biriyle, beraber vazife yürüttüğüm her bir arkadaşımla, ülkemize hizmet etmek için azimle çalıştım, çabaladım.

Bilhassa son 6 yıldır İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte Türkiye'nin ve Cumhuriyet tarihinin en kritik gelişmelerinin yaşandığı bir dönemde, milletimize hizmet etmek, bayrağımızı dalgalandırmak, vatanımızı korumak ve devletimizi güçlendirmek için gece gündüz mücadele ettik. Bu kutlu mücadelede elini taşın altına koyan, bizlere yol gösteren ve dava arkadaşlığını daima yüreğimde hissettiğim Bakanımız Süleyman Soylu'ya müteşekkirim.

Ülkemizin gerçekten zor zamanlarında verdiğimiz mücadelede temel gayemiz bizler ve evlatlarımız için daha güvenli, daha huzurlu, daha güçlü bir Türkiye'nin inşasına katkıda bulunmak olmuştur.

Desteğini daima şükranla yad ettiğim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmalarda bu hedefimize bir parça da olsa ulaşabildiysek ne mutlu bize. Rabbim bundan sonra da bizi aynı yoldan, aynı istikamet ve hizmet aşkından ayırmasın.

Görevim boyunca, İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve diğer kurum ve kuruluşlarda bunca yıldır birlikte çalıştığım her bir mesai arkadaşımdan ve Türkiye'nin her noktasında bir vesileyle hemhal olduğumuz tüm vatandaşlarımızdan helallik diliyorum. Rabbime emanet olunuz."