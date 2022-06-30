Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gazetecinin "Freedom House" sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız

Bu evlatları kaçıran HDP'liler, PKK'lılar bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyor? Bu nasıl özgürlüktür? Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük benim özgürlük alanımın sizin özgürlük alanınıza kadardır. Sizin özgürlük alanınız da benim özgürlük alanıma kadardır. Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. 13-14-15 yaşındaki çocuklar kaçırılıyor. Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti! Hiç!

BUNLARI HEPSİ DEZENFORMASYON, YUTMAYIZ!

Şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, fikir... Bunlardan cezaevlerinde olan yok. Bunların hepsi dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız!"