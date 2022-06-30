Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gazetecinin "Freedom House" sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, bir basın mensubunun "Demokrasi bireysel özgürlük temelinde NATO demokratik haklara önem vermekte. Ancak Türkiye pek çok listede en fazla gazeteciyi gözaltına alan ülke konumunda. Bu konuda görüşleriniz nedir?" şeklinde yönelttiği soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım. Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısında evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları dağa kaçırılanlar... Nerede bu Freedom House? Gelsin, Diyarbakır annelerini görsünler.
Bu evlatları kaçıran HDP'liler, PKK'lılar bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyor? Bu nasıl özgürlüktür? Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük benim özgürlük alanımın sizin özgürlük alanınıza kadardır. Sizin özgürlük alanınız da benim özgürlük alanıma kadardır. Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. 13-14-15 yaşındaki çocuklar kaçırılıyor. Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti! Hiç!
BUNLARI HEPSİ DEZENFORMASYON, YUTMAYIZ!
Şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, fikir... Bunlardan cezaevlerinde olan yok. Bunların hepsi dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız!"