Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gazetecinin "Freedom House" sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız
Giriş Tarihi: 30.6.2022 17:58 Son Güncelleme: 30.6.2022 19:48

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gazetecinin "Freedom House" sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gazetecinin Freedom House sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin kapanış oturumunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Söylemlerini Freedom House'a dayandıran bir gazetecinin basın özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım. Şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, fikir... Bunlardan cezaevlerinde olan yok. Bunların hepsi dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız!" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, bir basın mensubunun "Demokrasi bireysel özgürlük temelinde NATO demokratik haklara önem vermekte. Ancak Türkiye pek çok listede en fazla gazeteciyi gözaltına alan ülke konumunda. Bu konuda görüşleriniz nedir?" şeklinde yönelttiği soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

"FREEDOM HOUSE ÖNCE KENDİNİ SORGULASIN"

Söz konusu muhabirin Freedom House'a dayanak göstererek sorduğu bu soru üzerine Başkan Erdoğan, "Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım" sözleriyle yanıt verdi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım. Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısında evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları dağa kaçırılanlar... Nerede bu Freedom House? Gelsin, Diyarbakır annelerini görsünler.

Bu evlatları kaçıran HDP'liler, PKK'lılar bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyor? Bu nasıl özgürlüktür? Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük benim özgürlük alanımın sizin özgürlük alanınıza kadardır. Sizin özgürlük alanınız da benim özgürlük alanıma kadardır. Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. 13-14-15 yaşındaki çocuklar kaçırılıyor. Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti! Hiç!

BUNLARI HEPSİ DEZENFORMASYON, YUTMAYIZ!

Şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, fikir... Bunlardan cezaevlerinde olan yok. Bunların hepsi dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız!"

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gazetecinin "Freedom House" sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız
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