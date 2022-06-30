Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge ve öğrenci affında flaş gelişme

Ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının yeniden belirlenmesi ile bentte yer alan oranları artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya gruplardaki ek göstergeleri yeniden belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna ait olan yetki Cumhurbaşkanına veriliyor.

1200 TL TUTARINDA İLAVE ÖDEME

Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenen emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memurlarından, lise ve dengi öğrenime sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay 1200 TL tutarında ilave ödeme yapılacak.

Komisyonda verilen önerge ile bu düzenlemenin kapsamı genişletildi. MİT ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar; TSK Personel Kanunu uyarınca araştırma unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına esas ek göstergeleri 3600'ün altında olup aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara da her ay aylıklarıyla birlikte 1200 lira tutarında ilave ödeme yapılacak.