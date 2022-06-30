Son dakika: RTÜK VOA (Amerika'nın Sesi) ve Deutsche Welle'e erişim engeli getirdi

Yapılan açıklamada; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi kapsamında, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği belirtilmişti.