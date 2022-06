Soyer’e DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’ndan uyarı geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yürüyen İZELMAN Şirketinde çalışan işçiler, toplu sözleşmeden doğan ve zamanında ödenmeyen ikramiye ve yemek kartı gibi alacaklarının bir an önce ödenmesini talep etti. Sendika adına açıklama yapan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız bunun bir uyarı eylemi olduğunu belirtip "En büyük fedakârlığı biz işçiler olarak geçmiş dönemde yaptık. Bugün fedakârlık yapma zamanı belediye işverenlerindedir. Bugün buradan uyarıyoruz. Ödemeler ile ilgili sıkıntılar devam ederse yarın binler on binler oluruz, sabrımızı sınamayın! Ücretlerimiz ve sosyal haklarımız zamanında ödensin bu kente huzurlu ve güvenli hizmet üretilsin." diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YÜRÜDÜLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ şirketi bünyesinde çalışan belediye emekçileri toplu iş sözleşmelerinde yer alan ikramiye ve gıda kartı gibi sosyal hakların ödemelerinde yaşanan gecikmelerden dolayı basın açıklaması yaptı. Üyesi oldukları DİSK Genel İş İzmir 2 Nolu Şube'nin çağrısıyla Basmane Meydanı'nda bir araya gelen İZENERJİ işçileri Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta hizmet binasının önüne yürüdü.

BELEDİYELER DARBOĞAZIN EŞİĞİNDE

Şube Başkanı Arif Yıldız,"Bugün emekten yana sosyal demokrat belediyecilik anlayışına düşen görev bu kriz koşullarında her türlü kaynağın öncelikle çalışan emekçilerine ve emekçi halka kullanmasıdır. Belediye işçileri olarak kışın sıfırın altında, yağmurda, yazın 40 derecede güneşin altında, yangın, sel, deprem demeden salgın, ölüm demeden çalıştık, ürettik. Çalışırken öldük ağır bedeller ödedik. Fedakârlıksa en büyük fedakârlığı biz işçiler olarak geçmiş dönemde yaptık. Bugün fedakârlık yapma zamanı belediye işverenlerindedir" dedi.

ÖDEME PLANLARI ALT ÜST OLDU

İZENERJİ işçileri olarak imzaladıkları sözleşmelerdeki maddi kazanımların daha almadan eriyip gittiğini öne süren Yıldız, "Biz işçilerin bir de imzaladığımız toplu sözleşmeden kaynaklı sosyal haklarımız olan ikramiye ve diğer ücretlerimizin aylardır geciktirilerek ödenmesi üzerine kıt kanaat geçinen emekçilerin ödeme planlarını da altüst etmiştir" dedi.

ÖNCELİK EMEKÇİDE OLMALI

Toplu sözleşmedeki kazanılmış ikramiye, avans ve diğer hakların geciktirilerek ödenmesi sorununun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları ve sorumlularıyla diyalog yolu ile çözülmesi için her düzeyde yönetici ile görüşüp yollar aradıklarını belirten Arif Yıldız, "Bugün emekten yana sosyal demokrat belediyecilik anlayışına düşen görev bu ekonomik koşullarda her türlü kaynağın öncelikle çalışan emekçilerine ve emekçi halka kullanmasıdır. Belediye işçileri olarak kışın sıfır altında, yağmurda, yazın 40 derecede güneşin altında, yangın, sel, deprem demeden salgın, ölüm demeden çalıştık, ürettik. Çalışırken öldük ağır bedeller ödedik. Fedakârlıksa en büyük fedakârlığı biz işçiler olarak geçmiş dönemde yaptık. Bugün fedakârlık yapma zamanı belediye işverenlerindedir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi son zamanlarda belediye hizmetlerinin her bir köşesine yeniden taşeronlar sokulmaya başlanmıştır. Bu uygulamanın farkındayız ki istisnasız tüm belediyelerde yaygınlaşmaktadır. 696 sayılı KHK ile belediyelerde çalışan taşeron işçilerin belediye şirketlerine geçişi sağlanmış ve daha kurallı, güvenceli ve sendikalı bir çalışma düzeni başlamıştır. Şimdi İhale mevzuatının boşluklarından yararlanarak, farklı adlar altında belediye hizmetleri yeniden taşerona verilmek istenmektedir. Belediyelerin hizmetlerini sürdürebilmesi için elinde hazır bir iş gücü bulunmaktadır. Eksiklik varsa bunlar taşeronlara aracılığıyla değil yeni işçi istihdamı yapılarak sağlanmak zorundadır. Şunu açıkça ifade ediyoruz. Taşeron illetinin yeniden belediye hizmetlerini ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda her türlü fiili ve hukuksal mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

Yıldız, "Emeğin ve alın terinin karşılığı olan ücretlerimizin geciktirilerek yatırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Alacaklarımız zamanında ödensin diye sesleniyoruz. Bu uyarı eylemimizle, hakkımız olan toplu sözleşme alacaklarımızın eksiksiz ve zamanında ödenmesi talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Bugün buradan uyarıyoruz. Ödemeler ile ilgili sıkıntılar devam ederse yarın binler on binler oluruz, sabrımızı sınamayın! Ücretlerimiz ve sosyal haklarımız zamanında ödensin bu kente huzurlu ve güvenli hizmet üretilsin." diye konuştu.