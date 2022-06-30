Tıpkı Cemal Kaşıkçı Cinayeti gibi! Eski başkonsolosu kaçırıp infaz edeceklerdi... Aracı bile hazırlamışlar

Yosef Levi Sfari'nin Beyoğlu İlçesi'nde konakladığı otele yerleşen "Suikast Hücresi" üyelerinin İsrail İstanbul Eski Başkonsolosu Sfari'yi kaçırarak infaz etmeyi planladıkları, ardından da İsrail uyruklu turistlere yönelik saldırı planladıkları iddia edildi. Sfari ve İsrailli turistler; MİT ve Emniyet İstihbarat'ın operasyonuyla ülkelerine gönderildi.
(Eski başkonsolos Yosef Levi Sfari)
Suikast Hücresi'ne yapılan operasyonda üç tabanca, üç susturucu ve iki silah lazeri ele geçirilmişti. Suikast Hücresi üyelerinin, dünyanın gündemine oturan Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayeti'nde kullanılan "Vito" benzeri bir aracı Sfari'yi kaçırma planları için hazırladıkları da ortaya çıktı.
İran uyruklu 8 kişiden oluşan Suikast Hücresi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce deşifre edilmiş; operasyonla çökertilmişti. Süreç iddialara göre; İran'ın başkenti Tahran'daki bir dizi suikast zinciriyle başladı. İddiaya göre; bazı İran Devrim Muhafız Subayları öldürüldü. Son olarak İran Devrim Muhafızları'na bağlı 84. Birim Üst Düzey Yetkilileri'nden biri olan Albay Hasan Seyyad Hodayi de öldürüldü. Bu ölüm de son bir aylık süreçteki suikastler zinciri arasındaki yerini aldı. MİT ve İstanbul Emniyet İstihbarat, İran menşeli bir "Suikast Çetesi" üyelerinin münferit olarak farklı tarihlerde İstanbul'a geldiklerini ve İstanbul'da gizli şekilde buluştuklarını saptadı. İddialara göre; İsrail adına çok sayıda misyonda görev yapmış diplomat ve İsrail Eski İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'yi ve İstanbul'da kalan İsrail uyruklu turistleri hedef almayı planlayan Suikast Timi'nin üyeleri, İstanbul Beyoğlu'nda İsrailli bir turist kafilesinin ve İstanbul Eski Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin konakladığı otele yerleşti.
İKİ SİLAH LAZERİ, ÜÇ SUSTURUCU...
İlk hedefleri Eski İstanbul Başkonsolosı Yosef Levi Sfari, ikinci hedefleri ise İsrail uyruklu turistlerdi fakat MİT ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Casuslar Savaşı'nın İstanbul'a taşınmasına izin vermedi. Yosef Levi Sfari'nin Beyoğlu İlçesi'nde konakladığı otele yerleşen Suikast Hücresi üyelerinin eski başkonsolosu kaçırarak infaz etmeyi planladıkları, ardından da İsrail uyruklu turistlere yönelik bir saldırı planladıkları iddia edildi. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan otelde konaklayan İsrail uyruklu turistlerin yerleri, "Suikast Hücresi" üyelerine hissettirilmeden değiştirildi. İsrail uyruklu turist kafilesi ve Yosef Levi Sfari ülkelerine gönderildi. "Suikast Hücresi" üyeleri tarafından kullanılan ve çok kısa sürede deşifre edilen Beyoğlu, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'deki adreslere İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından baskınlar düzenlendi. Suikast Çetesi'nin sekiz üyesi operasyonla yakalandı. 16 Haziran'da düzenlenen operasyonda üç tabanca, üç susturucu ve iki silah lazeri ele geçirildi. Suikast Hücresi üyelerinin, dünyanın gündemine oturan Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayeti'nde kullanılan "Vito" benzeri bir aracı Yosef Levi Sfari'yi kaçırma planları için hazırladıkları da ortaya çıktı. Suikast Hücresi'nin yedi üyesi adliyeye sevk edildi. Bir üyesi hala gözaltında bulunan Suikast Hücresi'nin dört üyesi "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.