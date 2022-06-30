Tıpkı Cemal Kaşıkçı Cinayeti gibi! Eski başkonsolosu kaçırıp infaz edeceklerdi... Aracı bile hazırlamışlar

İran uyruklu 8 kişiden oluşan Suikast Hücresi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce deşifre edilmiş; operasyonla çökertilmişti. Süreç iddialara göre; İran'ın başkenti Tahran'daki bir dizi suikast zinciriyle başladı. İddiaya göre; bazı İran Devrim Muhafız Subayları öldürüldü. Son olarak İran Devrim Muhafızları'na bağlı 84. Birim Üst Düzey Yetkilileri'nden biri olan Albay Hasan Seyyad Hodayi de öldürüldü. Bu ölüm de son bir aylık süreçteki suikastler zinciri arasındaki yerini aldı. MİT ve İstanbul Emniyet İstihbarat, İran menşeli bir "Suikast Çetesi" üyelerinin münferit olarak farklı tarihlerde İstanbul'a geldiklerini ve İstanbul'da gizli şekilde buluştuklarını saptadı. İddialara göre; İsrail adına çok sayıda misyonda görev yapmış diplomat ve İsrail Eski İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'yi ve İstanbul'da kalan İsrail uyruklu turistleri hedef almayı planlayan Suikast Timi'nin üyeleri, İstanbul Beyoğlu'nda İsrailli bir turist kafilesinin ve İstanbul Eski Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin konakladığı otele yerleşti.