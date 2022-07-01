Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu, Diyarbakır annelerinden iki ailenin daha evladına kavuştuğunu duyurdu
Giriş Tarihi: 1.7.2022 22:37 Son Güncelleme: 1.7.2022 22:38

Bakan Soylu, Diyarbakır annelerinden iki ailenin daha evladına kavuştuğunu duyurdu

Bakan Soylu, Diyarbakır annelerinden iki ailenin daha evladına kavuştuğunu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerden, ikisinin daha evladına kavuştuğunu bildirdi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde;

PKK/KCK terör örgütünden kaçan (2) örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.'nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyor.

M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl binası önünde bekleyişine devam ediyor.

Böylelikle Evlat Nöbetinde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise (53)'e yükseldi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

SÖKE SÖKE 𝗔𝗟𝗜𝗬𝗢𝗥𝗨𝗭

Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden SÖKE SÖKE ALDILAR. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK!

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Bakan Soylu, Diyarbakır annelerinden iki ailenin daha evladına kavuştuğunu duyurdu
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