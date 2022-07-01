Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a net mesaj: Böyle giderse gerekeni yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Bu konuda bazı şartlarımız var. Bu şartları dün zirvede de aktardık.

Teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk ve bu şartlar kabul edildi. AB sadece bu işi PKK ile geçiştirdi. Bu artık sadece PKK ile geçiştirilebilecek bir durum değildir. Buraya PYD'yi FETÖ'yü de yerleştirmek gerekiyor. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Bu şartlarımızı kabul ettiler. Bunu yazılı olarak da kayda geçirdik.