Kılıçdaroğlu’nun özgürlük vadettiği Demirtaş’tan terörist başı Abdullah Öcalan için skandal çağrı

Terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birine konuşan HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş; bebek katili, terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi, 'barış aktörü' ifadesini kullandı.
'Türkiye'deki en etkili barış aktörünün' Öcalan olduğunu söyleyen Demirtaş, terörist başının desteğinin olmaması durumunda barış yolunda mesafe kat edilemeyeceğini ifade etti. Demirtaş, terör örgütü PKK'nın Abdullah Öcalan'dan başka hiç kimseyi dikkate almayacağını söyledi.
TERÖRİST BAŞI İÇİN SKANDAL ÇAĞRI
HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, PKK elebaşı Öcalan için özgürlük isteyerek, "'Tecrit kaldırılsın' demek ne suçtur ne de yanlıştır. Tersini savunmak ahlak dışıdır ve suça ortak olmaktır." diye konuştu.
İTTİFAK ORTAKLARINA SESLENDİ: ORTAK ÇÖZÜM STRATEJİSİNDE UZLAŞIN
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'na seslenen Demirtaş, "Muhalefetin nasıl bir çözüm önerdiklerini ana hatlarıyla şimdiden ortaya koymalarıdır. Kürt sorunu Türkiye'nin birliği ve barış içinde çözülecekse HDP dahil tüm muhalefetin şimdiden ortak bir çözüm stratejisinde uzlaşmaları, Türkiye'nin geleceği açısından çok gerekli ve önemlidir." dedi.
KILIÇDAROĞLU ÖZGÜRLÜK VADETMİŞTİ
CHP'nıi Van'da gerçekleştirdiği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.
Çalıştaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere çok sayıda CHP'li belediye başkanı katılmıştı.