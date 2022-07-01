Kılıçdaroğlu’nun özgürlük vadettiği Demirtaş’tan terörist başı Abdullah Öcalan için skandal çağrı

İTTİFAK ORTAKLARINA SESLENDİ: ORTAK ÇÖZÜM STRATEJİSİNDE UZLAŞIN

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'na seslenen Demirtaş, "Muhalefetin nasıl bir çözüm önerdiklerini ana hatlarıyla şimdiden ortaya koymalarıdır. Kürt sorunu Türkiye'nin birliği ve barış içinde çözülecekse HDP dahil tüm muhalefetin şimdiden ortak bir çözüm stratejisinde uzlaşmaları, Türkiye'nin geleceği açısından çok gerekli ve önemlidir." dedi.