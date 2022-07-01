Özlem Gürses, Mansur Yavaş’ın önünde böyle eğildi, yandaşlığın kitabını yazdı!

"GÜRSES FONLANDIĞI PARANIN AĞIRLIĞINDAN BU HALE GİRMİŞ DİYE YORUMLADIM"

Seda Arslan ise Gürses'in Yavaş karşısında düştüğü hallerden dolayı sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda "Özlem Gürses fonlandığı paranın ağırlığından bu hale girmiş diye yorumladım. Siz ne görüyorsunuz?" ifadelerini kullanırken, gazeteci Taner Timur ise "'Objektif' gazetecimiz Özlem Gürses'in, Mansur Yavaş'ın ardından bir su dökmediği kaldı galiba" dedi.

"ONA BUNA 'YALAKA' DİYEN…"

Murat Sarıca sosyal medya hesabından Gürses vakası hakkında yaptığı eleştiride, "Ona buna "Yalaka" diyen CHP yandaşı Özlem Gürses'in, Mansur Yavaş karşısında iki büklüm duruşu. Neredeyse ayağına kapanacak" ifadelerini kullandı.