Giriş Tarihi: 1.7.2022 23:36Son Güncelleme: 1.7.2022 23:40
Son dakika: Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
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Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affını da içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Ek gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt sınırını 3 bin 500 TL olarak belirlenmesini de içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5'inci Yasama Yılını tamamlayan Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
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Son dakika: Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi