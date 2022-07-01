Son dakika: Torba kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

Ek gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt sınırını 3 bin 500 TL olarak belirlenmesini de içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5'inci Yasama Yılını tamamlayan Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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