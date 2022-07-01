Yargı dünyasını buluşturan düğün

Uzun yıllar Türkiye'nin birçok noktasında yürüttüğü devlet görevlerini büyük bir başarıyla tamamlayan ve sonrasında Yargıtay üyesi seçildikten sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanvekili olan Hakan Yüksel'in kızı Senem, Prof. Dr. Toker Ergüder'in oğlu Ender ile dünya evine girdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanvekili Hakan Yüksel'in kızı Senem ve Ender Ergüder'in düğün merasimleri İncek'te bir salonda gerçekleşti. Yoğun ilgi gösterilen düğüne, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökçen, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş, Yargıtay üyeleri ve adalet teşkilatından çok sayıda misafir katıldı. Çifti bu mutlu günlerinde, aileleri, arkadaşları ve yakınları da yalnız bırakmadı.

Çiftin nikah şahitliklerini ise, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökçen, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire üyesi Ömür Topaç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, İş Adamı Murat Yönderir, avukat Mustafa Semiz ve Levent Taşkoparan yaptı.

Faik Öztürk ve Safiye Soyman'ın sahne aldığı düğünde nikahın ardından gelin ve damat sevdikleriyle beraber doyasıya eğlendi.