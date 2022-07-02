Ankara Adliyesi’nde iş bölümü belli oldu

HSK'nın yaz kararnamesi ile 5 bin 75 adli yargı, 351'i idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim savcının yeri değişti. Ankara Adliyesi'nde Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Alparslan Tufan, Ankara Batı Adliyesi'ne, Parlamenterler Bürodan sorumlu Ekrem Aydıner ise Bakırköy Adliyesi'ne atandı. Ankara Adliyesi'ne cumhuriyet savcısı Ahmet Yıkılmaz, Ahmet Altun, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Mahmut Akıncı, Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Adnan Gümüş ile Cumhuriyet Savcısı Halil Maçkaya Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı.

GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU

Ankara Adliyesi'nde başsavcıvekillerinin görevlendirmeleri belli oldu. Buna göre, Basın Suçları Soruşturma Bürosu ile Parlamenterler Bürodan Sorumlu Başsavcıvekili Halil Maçkaya, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Adnan Gümüş, Ön Ödeme ve Kabahatler Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Ahmet Altun, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve Vergi Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz, Memur Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Mahmut Akıncı olurken, İdari İşlerden Sorumlu Başsavcıvekili Fatih Muşmal Genel Soruşturma Bürosu, Memur Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah ise İdari İşlerden Sorumlu Başsavcıvekili olarak görevlendirildi.

Diğer başsavcıvekillerinin görev dağılımında herhangi bir değişiklik olmadı.