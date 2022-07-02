Başkan Erdoğan’ın Bursa programı ileri bir tarihe ertelendi

Bursa'da özel ve kamu kurumlarının yatırım açılışları, T2 tramvay hattının hizmete alımı ve miting için Bursa'ya gelmesi planlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ileri bir tarihe alındığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Değerli Hemşehrilerim; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." dedi.