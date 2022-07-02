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Giriş Tarihi: 2.7.2022 14:05

Başkan Erdoğan'ın Bursa programı ileri bir tarihe ertelendi

İHA
Başkan Erdoğan’ın Bursa programı ileri bir tarihe ertelendi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'da yapacağı açılış ve miting programlarının ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Bursa'da özel ve kamu kurumlarının yatırım açılışları, T2 tramvay hattının hizmete alımı ve miting için Bursa'ya gelmesi planlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ileri bir tarihe alındığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Değerli Hemşehrilerim; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." dedi.



"SADECE T2 TRAMVAY HATTI HİZMETE ALINACAK"
Gürkan konuşmasına şu şekilde devam etti:
"Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı'nın ilk sürüşü Kent Meydanı'nda saat 14.00'te Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir. ."

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Başkan Erdoğan'ın Bursa programı ileri bir tarihe ertelendi
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