Eğitime erişimde engel yok

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), engelli bireylerin eğitime rahatça erişilebilmesini sağlamak için üniversiteleri teşvik ediyor. İşitme, görme ve ortopedik engeli olan öğrenciler üniversitelerde eğitimlerini sürdürüyor ve geleceğe ümitle bakıyor. SABAH'a eğitime erişimleri hakkında değerlendirmede bulunan öğrencilerden Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Programı Öğrencisi Mustafa Kemal Gökbulak, tekerlekli sandalye ile gerek mekânsal gerek eğitim konusunda problem yaşamadığını ve ortopedik engelli olarak eğitime rahatça erişebildiğini belirtti. Psikoloji Bölümü Öğrencisi Aslı Akbay da, üniversitenin eğitim hayatını kolaylaştırıldığını, görme engelli olmasına rağmen eğitime erişimde sorun yaşamadığını kaydetti.