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Giriş Tarihi: 2.7.2022 12:14

Kos'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Zeki ÖZKESKİN
Kos’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü yakalandı

Muğla KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda İstanköy (Kos) adasına yüzerek geçmeye çalışan fetocular yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan KOM ekipleri terör örgütü FETÖ ile iltisaklı 2 şüphelinin yüzerek Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adasına geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte yapılan operasyonda; şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç teğmen ve askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

KOM ekiplerince gözaltına alınan M.O.B ve M.K adlı şüpheliler dalgıç kıyafetleri içerisine gizlenmiş para ve fotoğraf makinası ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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Kos'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
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