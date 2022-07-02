Kos’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü yakalandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan KOM ekipleri terör örgütü FETÖ ile iltisaklı 2 şüphelinin yüzerek Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adasına geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte yapılan operasyonda; şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç teğmen ve askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

KOM ekiplerince gözaltına alınan M.O.B ve M.K adlı şüpheliler dalgıç kıyafetleri içerisine gizlenmiş para ve fotoğraf makinası ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.