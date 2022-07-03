Sokak röportajındaki vatandaşın Başkan Erdoğan sevgisi: Adam kalbimize girmiş kardeşim

"ÇÖP DAĞLARINDAN GEÇİLMİYORDU"

"Parayla bu sevgiyi satın alamazsın. Dünya düşmansa bir adama bilinki bu adam Barcelona'dan daha iyi top oynuyor. Adam gibi adam, ölürsem onunla ölürüm. Ben evde 3 çocuğumla baş edemiyorum. Burası 100 milyonluk ülke bir de orta doğu... Bulunduğun konjonktür tehlikeli kardeşim. Adam tehlikeli kara sularında cımbız ile bir şeyler söküyor. Allah milyon kere razı olsun." diyen vatandaş AK Parti dönemi ile eski Türkiye'yi kıyaslayarak, "Ben İstanbul'a geldiğimde çöp dağlarından geçilmiyordu. Her taraf çöptü. Sular akmıyordu. Su satın alıp kova ile traş oluyordum. Sözenleri hepsini bilirim. Ben bu tiyatroya gelmem." şeklinde konuştu.