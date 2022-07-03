Son yıllarda sık sık karşılaştığımız sokak röportajlarında bazen sosyal medyaya damga vuran görüntülere de rastlamak mümkün. Bir sokak röportajında konuşan İstanbullu vatandaşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ve hakkındaki sözleri epey ilgi çekti. Vatandaşın kurduğu cümleler ve samimiyet sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.
"ÇÖP DAĞLARINDAN GEÇİLMİYORDU"
"Parayla bu sevgiyi satın alamazsın. Dünya düşmansa bir adama bilinki bu adam Barcelona'dan daha iyi top oynuyor. Adam gibi adam, ölürsem onunla ölürüm. Ben evde 3 çocuğumla baş edemiyorum. Burası 100 milyonluk ülke bir de orta doğu... Bulunduğun konjonktür tehlikeli kardeşim. Adam tehlikeli kara sularında cımbız ile bir şeyler söküyor. Allah milyon kere razı olsun." diyen vatandaş AK Parti dönemi ile eski Türkiye'yi kıyaslayarak, "Ben İstanbul'a geldiğimde çöp dağlarından geçilmiyordu. Her taraf çöptü. Sular akmıyordu. Su satın alıp kova ile traş oluyordum. Sözenleri hepsini bilirim. Ben bu tiyatroya gelmem." şeklinde konuştu.
"DÜNYA ZORLUK ÇEKİYOR"
'Ekonomik kriz' üzerinden yapılan algı operasyonlarına da değinen vatandaş, "Ağzında 25 TL'lik sigara, puro.. Bekliyor ki para bacadan dökülsün. Pandemi nedeni ile dünya zorluk çekiyor. Bunlar uzaktan bulanıklığı görünce iktidarı hedef alıyor." dedi.
Sokak röportajındaki vatandaşın Başkan Erdoğan sevgisi: Adam kalbimize girmiş kardeşim
"ADAM BİR DEFA KALBİMİZE GİRMİŞ KARDEŞİM"
Konuşması sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan adam "Kemaliymiş, Meraliymiş, bilmem neymiş.. Ben reisle geldim, reisle giderim. Adam kalbimize girmiş kardeşim. Kim gelirse gelsin, feriştahı gelse de Reis'e bir şey yapamaz. " ifadelerini kullandı.