SON DAKİKA: Altılı masa 5. kez toplandı! Aday açıklanmadı

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Merkezi'nde bugün Altılı Masa toplantısı vardı. 5. kez biraraya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları yaklaşık 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU
5 saat sonrasında 6'lı masa toplantısından bir açıklama geldi. Açıklamada parlamanetre sisteme dönüşe yönelik vurgu yapıldı. "Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana bir aday olacaktır" denildi.