SON DAKİKA: Altılı masa 5. kez toplandı! Aday açıklanmadı

KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLAMADI!

Kulislerde sık sık dile getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili de herhangi bir bilgi verilmedi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması bekleniyordu ama buna yönelik bir yeni gelişme yaşanmadı.