Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Altılı masa 5. kez toplandı! Aday açıklanmadı
Giriş Tarihi: 3.7.2022 19:16 Son Güncelleme: 3.7.2022 19:28

SON DAKİKA: Altılı masa 5. kez toplandı! Aday açıklanmadı

SON DAKİKA: Altılı masa 5. kez toplandı! Aday açıklanmadı

Son dakika bilgisine göre Altılı Masa olarak da tabir edilen muhalefet ittifakının 5. toplantısı bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantı sonrasında yapılan açıklamaya göre beklenen Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı duyurulmadı.

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Merkezi'nde bugün Altılı Masa toplantısı vardı. 5. kez biraraya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları yaklaşık 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU

5 saat sonrasında 6'lı masa toplantısından bir açıklama geldi. Açıklamada parlamanetre sisteme dönüşe yönelik vurgu yapıldı. "Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana bir aday olacaktır" denildi.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLAMADI!

Kulislerde sık sık dile getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili de herhangi bir bilgi verilmedi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması bekleniyordu ama buna yönelik bir yeni gelişme yaşanmadı.

Kulislerde toplantıda neler konuluşacağı daha sonra ortaya çıkacak.

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SON DAKİKA: Altılı masa 5. kez toplandı! Aday açıklanmadı
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