Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, TELE1 ekranlarında katıldığı bir programda ezanın Türkçe okunmasında bir mahsur olmadığını savundu. İnce ilk olarak tek parti döneminden söz ederek "(…) 1950'de durmuştur. Hala durmaktadır. Cumhuriyet orada durmuştur. Tek parti sona ermiş, tek parti sana iyi davranmış, kollarını açmış efendim. Bir çocuk gibi bakmış sana. Nerede sen memlekete çoklu parti iktidarında devam et sen diye" dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce’den skandal! Ezan Türkçe okunabilirmiş, ne zararı varmış!

"NE ZARARI VAR 'TANRI ULUDUR, TANRI ULUDUR. TANRIDAN BAŞKA YOKTUR TAPACAK'IN?"

İnce daha sonra Ezan-ı Şerif'in Türkçe okunmasına sözü getirerek, "Senin yaptığın iş ne? Ezan-ı Muhammedi'nin Arapça söylenmesi. Yav kardeşim Arapça orada çıktığı için Türkler Arap mı? Ayrıca herhangi bir yerde ezan sadece Arapça söylenir diye iddia edilmiyor. Ayrıca bunu Araplar iddia etse bile bu Arap milliyetçiliği ve kültürel emperyalizmdir. Ve ne zararı var 'Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe. (…)" ifadelerini kullandı.

"CHP DEĞİŞMEDİ VE ASLA DEĞİŞMEZ"

Adalet ve Kalkınma (AK) Partisi İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İnce'nin televizyon kanlındaki Ezan hakkındaki konuşmasının videosunu sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi. Özalan sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP'nin kanalı Tele 1'de, ezanın aslının yasaklanmasını savunup "Tanrı uludur olmalı." diyorlar. CHP değişmedi ve asla değişmez" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş da İnce'ye tepkilerini dile getirdi.