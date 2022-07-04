Cennet abla izindeyim

15 Temmuz'da hainlerin bombasıyla şehit düşen özel harekatçı Cennet Yiğit'in hatırasını yaşatmak için ailenin evlerinin alt katına oluşturduğu anı evini 6 yılda 18 bin kişi ziyaret etti. Anı evindeki deftere bugüne kadar binlerce kişi duygu dolu satırlar yazdı. Geçen hafta SABAH'ın 'Türkiye kahramanını hiç unutmadı' başlığıyla manşetine taşıdığı o deftere yazı yazanlardan biri de Şeyma Şenburç'tu.25 yaşındaki Şeyma mektubunda "Bana 'Git özel harekatçı ol. Eğer istiyorsan vazgeçme' dedin. Vasiyetin o gün bugündür aklımda. Sen çok sevdiğim, imrenerek baktığım ve benim hayallerimi yaşayan bir meleksin. Umarım senin yolundan ilerleyebilirim. Senin yaşadığın hayat benim amacım oldu" yazmıştı.SABAH, ağlatan o satırları kaleme alan Şeyma Şenburç'u buldu ve anı evine tekrar götürdü. Cennet Yiğit'in teyzesinin torunu olduğunu öğrendiğimiz Şeyma, duygularını ve şehit Cennet Yiğit'le ilgili hikayesini SABAH'a anlattı: Çocukluğum Manisa'da geçti. Cennet Abla ise Antalya'daydı. Çok fazla görüşemiyorduk.Son olarak, o hain darbe girişiminden bir hafta önce, bayramda görüştük. Bana Diyarbakır Sur'da katıldığı operasyondaki fotoğraflarını gösterip, "Git özel harekâtçı ol. Eğer polis olmak istiyorsan sakın vazgeçme, inat et. Bak artık başörtülüler de PÖH olabiliyor" dedi. Bir hafta sonra ise 15 Temmuz gecesi şehit düştü.O günkü sözleri hala kulağımda. Onun vasiyeti benim için çok değerli. Ön lisans mezunuyum. O'nun vasiyetini yerine getirip polis olmak için KPSS'ye hazırlanıyorum. Yüksek puan alıp polisliğe başvuracağım. Eğer Allah nasip ederse Cennet ablamın izinden gideceğim" diye konuştu.Baba Yahya Kemal Yiğit "Kızım Cennet şehit olsa da o hatıralarıyla ona yaptığımız anı evinde yaşıyor. Cennet'imin eşyaları onu şehit eden şarapnel parçaları, silahı ve üzerinden çıkan eşyalarını bu anı evinde sergiliyoruz. Adı anı defteri olsa da o deften bizim için şeref defteri. Cennet'imi tüm Türkiye tanımış. Ne mutlu ki benim kızın genç nesillere örnek oldu" diye konuştu.Anı evinde Cennet Yiğit'i şehit eden şarapnel parçası ve şehidin parçalanan telefonu da sergileniyor. Özel eşyaları görenler gözyaşlarını tutamıyor.Senin yerinde olmayı çok isterdim. Cennet'in güzel kızı. Sana ve diğer şehitlerimize minnettarız.Hayallerimin kahramanı güzel ablam.. Benim hayalim senin gibi komiser yardımcısı olmakta. Dualarım önce polis olmak sonra şehitlerimizin yolundan gelmek olacak. Yanınıza en kısa zamanda gelmek duamla.Ben geldim Cennet'im. Seni hiç tanımadım, bilmedim ama sen kendini bizlere o kadar güzel tanıttın ki, senin adını yaşatmamak, izinden gelmemek mümkün değil.Polis olacağım. Şehitlerimiz merak etmeyin! Sizden sonra bu güzel vatan bizlere ve bizden sonrakilere emanet.