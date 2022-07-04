İBB’nin iddiaları boş çıktı

Edinilen bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulduğunun aksine söz konusu Abdi İpekci Spor Kompleksi kapsamında, "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve kanunun ilgili yönetmeliği uyarınca ilgili Yenileme Kurulunca onaylı projenin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın onayına sunulduğu, ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu'nun onay işlemini yapmadığı kaydedildi.
Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kent ölçeğinde hizmet verecek spor tesisi faaliyetine yönelik devam eden iş kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hangi saikle yaptığı anlaşılamayan, projeyi durdurma, mühürleme veya cezai işlemleri, görevi kötüye kullanma ve kamu zararı teşkil edecek içerikte hukuki mesnetten yoksun iş ve işlem olarak görülüyor.
İDDİALAR YALAN
Söz konusu taşınmaz, 68.800,33 m² yüzölçümlü olup Hazine, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hissedarlığında bulunuyor. Hazine ve Zeytinburnu Belediyesi hisseleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsisli olmakla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi hissesi 01.05.1986 tarihli Encümen Kararı ile 40 yıl süreliğine GSB'ye tahsis edildi. 8 Haziran'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca da onaylanan planda ihalesi yapılan parselin güneyinde 5.439 m2 park alanı ayrıldı ve ihale kapsamında gerekli düzenlemeler yapıldı.
DAYANAĞI YOK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 28.06.2022 tarih ve 4017854 sayılı yazısı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ruhsat iptaline yönelik işlemi iptal ederek, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen Yapı Ruhsatı doğrultusunda iş ve işlemlerin devam edilmesi bildirildi. Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuksuz şekilde düzenlediği para cezası işleminde de görevini kötüye kullandı.
ALAN YEŞİLLENDİRİLİYOR
Söz konusu iş kapsamında herhangi bir yeşil alanın tahrip edilmesi de söz konusu değil. Aksine eski Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin yıkımından sonra niteliksiz durumda olan ihale kapsamındaki parselde yeni Abdi İpekci Spor Kompleksi tesisi ile birlikte 22.000 m2 yeşil alan düzenlenmesi yapılıyor.