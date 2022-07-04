İBB’nin iddiaları boş çıktı

Edinilen bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulduğunun aksine söz konusu Abdi İpekci Spor Kompleksi kapsamında, "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve kanunun ilgili yönetmeliği uyarınca ilgili Yenileme Kurulunca onaylı projenin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın onayına sunulduğu, ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu'nun onay işlemini yapmadığı kaydedildi.

Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kent ölçeğinde hizmet verecek spor tesisi faaliyetine yönelik devam eden iş kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hangi saikle yaptığı anlaşılamayan, projeyi durdurma, mühürleme veya cezai işlemleri, görevi kötüye kullanma ve kamu zararı teşkil edecek içerikte hukuki mesnetten yoksun iş ve işlem olarak görülüyor.