İstanbul İl Seçim Kurulu belli oldu!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanunundaki değişikliğinin ardından il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar vermişti. Birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile yapılacak atamalar bugün İstanbul Adliyesinde gerçekleşti.
139 İSİM TEK TEK OKUNDU
Saat 14.00'te başlayan kura seçimine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Sarayı Komisyon Başkanı Okan Albayrak'la birlikte 1. sınıf hakimler ve parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından seçimlere başlamadan önce kurada seçilecek 139 hakimin isimleri tek tek okunarak şeffaf kutu içerisine yerleştirildi.
RAMAZAN SEÇKİN İL SEÇİM KURULU BAŞKANI
Birinci sınıfa ayrılan hakimler arasında yapılan kuraya göre İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin seçildi. Hamza Emre ve Özlem Aktaş asil üye olarak seçildi.
TAM LİSTE
Yapılan kura seçimine göre İstanbul ve İlçelerinin tam listesi şu şekilde;
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin
İstanbul İl Seçim Kurulu 1. Asıl Üye Hamza Emre
İstanbul İl Seçim Kurulu 2. Asıl Üye Özlem Aktaş
İstanbul İl Seçim Kurulu 1. Yedek Üyesi Ömer Seyfettin Yılmaz
İstanbul İl Seçim Kurulu 2. Yedek Üyesi Önder Karavaizoğlu
Kağıthane 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ersin Öztürk
Kağıthane. 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap Nebioğlu
Fatih 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Adem Aygün
Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hacer Dönmez
Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Özdemir
Eyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nazan Çiçek
Eyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Atila Karatoy
Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Edibali
Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih Durmuş
Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Karaca
Şişli 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sonay Özdemir
Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Necmi Arslan
Bayrampaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Rabia Yazkan Onay
Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bora Coşar
Beuiyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Çürük
Beşiktaş 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Engin Bedir
Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih Kurt
Gaziosmanpaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Naciye Alev Polat Özder
Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Cengiz
Sultangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sema Aytaç
Sultangazi 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasemin Yuntar
Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sevilay Aslantaş