Anadolu Adliyesi’nde Kura Töreni... İlçe Seçim Kurulu Başkanları belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanunundaki değişikliğinin ardından il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar vermişti. Birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile yapılacak atamalar dün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşti.
KURA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Adliyenin Komisyon Başkanlığı tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlarının belirlenmesine ilişkin siyasi parti kurul üyeleri ve ilgili hakimlerin huzurunda kura töreni gerçekleşti. Başlayan kura seçiminde 1. sınıf hakimlerin isimleri tek tek okunarak kutu içerisine yerleştirildi. Birinci sınıfa ayrılan hakimler arasında yapılan kuraya göre Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şükrü İlgar olurkan Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Külcü Horzum oldu.
TAM LİSTE
Yapılan kura seçimine göre İstanbul ve İlçelerinin tam listesi şu şekilde;
Pendik 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Hülya Dalaslan
Pendik 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: İsmail Yıldırım
Pendik 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: İlvan Çağlar Uydal
Ümraniye 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Rana Yazlık
Ümraniye 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Nurettin Duran
Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Barış Tekeli
Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Şükrü İlgar
Üsküdar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Dr. Enver Kumbasar
Üsküdar 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Gülpınar Tür
Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Mahmut Erdemli
Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Ceyhan Utlu
Maltepe 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Mehmet Erten
Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Özlem Külcü Horzum
Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Hakkı Aydoğan
Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Nuray Yılmaz
Kartal 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Gülfer Abdülhakimoğulları
Kartal 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Mehmet Fındık
Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Ayten Yılmaz
Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Alper Şevket Atikmioğlu
Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Ayşegül Yüzer
Sancaktepe 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Fatma Dere Güzeloğlu
Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Halis Gümüşoğlu
Sultanbeyli 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Nilgün Demirer Sağdıçoğlu
Tuzla İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Feride Korkut
Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Ali Topaloğlu
Beykoz İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Ercan Yetkin