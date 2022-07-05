Anadolu Adliyesi’nde Kura Töreni... İlçe Seçim Kurulu Başkanları belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanunundaki değişikliğinin ardından il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar vermişti. Birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile yapılacak atamalar dün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşti.

KURA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Adliyenin Komisyon Başkanlığı tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlarının belirlenmesine ilişkin siyasi parti kurul üyeleri ve ilgili hakimlerin huzurunda kura töreni gerçekleşti. Başlayan kura seçiminde 1. sınıf hakimlerin isimleri tek tek okunarak kutu içerisine yerleştirildi. Birinci sınıfa ayrılan hakimler arasında yapılan kuraya göre Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şükrü İlgar olurkan Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Külcü Horzum oldu.

TAM LİSTE

Yapılan kura seçimine göre İstanbul ve İlçelerinin tam listesi şu şekilde;

Pendik 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Hülya Dalaslan

Pendik 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: İsmail Yıldırım

Pendik 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: İlvan Çağlar Uydal

Ümraniye 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Rana Yazlık

Ümraniye 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Nurettin Duran

Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Barış Tekeli

Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Şükrü İlgar

Üsküdar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Dr. Enver Kumbasar

Üsküdar 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Gülpınar Tür

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Mahmut Erdemli

Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Ceyhan Utlu

Maltepe 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Mehmet Erten

Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Özlem Külcü Horzum

Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Hakkı Aydoğan

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Nuray Yılmaz

Kartal 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Gülfer Abdülhakimoğulları

Kartal 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Mehmet Fındık

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Ayten Yılmaz

Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Alper Şevket Atikmioğlu

Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Ayşegül Yüzer

Sancaktepe 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Fatma Dere Güzeloğlu

Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Halis Gümüşoğlu

Sultanbeyli 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Nilgün Demirer Sağdıçoğlu

Tuzla İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Feride Korkut

Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Ali Topaloğlu

Beykoz İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Ercan Yetkin