Ankara’da FETÖ operasyonu! Firari 6 kişi yakalandı

FETÖ firarisi 6 örgüt üyesi yapılan operasyonlarla yakalandı. Ankara'nın farklın ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan; bir ihraç Danıştay Teknik Hakimi, iki Emniyet Mahrem İmamı, bir ihraç Kıdemli Binbaşı, bir ihraç Komiser ve bir ihraç Başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı.6 yıldır firari olan kod adı Mustafa olan Emniyet Mahrem İmamı M.D., Yenimahalle ilçesinde saklandığı kayıtsız adresinde ele geçirildi. Yakalanan ikinici Emniyet Mahrem İmamı M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığın'dan ihraç edildiği, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla ele geçirilen 6 firari örgüt üyesi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.