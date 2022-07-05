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Giriş Tarihi: 5.7.2022 10:44

Bakan Kasapoğlu, voleybol ve yüzme branşlarında madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, voleybol ve yüzme branşlarında madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda voleybol ve yüzme branşlarında madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Oyunların geride kalan dokuzuncu gününde tekvando, voleybol ve yüzme branşlarında 1'i altın, 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Oyunlarda mücadele edecek tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

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Bakan Kasapoğlu, voleybol ve yüzme branşlarında madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti
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