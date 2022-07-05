CHP’li belediyede milyonluk yolsuzluk operasyonu: 26 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluştuğu iddia edildi. Soruşturmanın Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a kadar uzanabileceği sızan bilgiler arasında.Sabaha karşı savcılık talimatıyla Temizlik İşleri Müdürü Erol A., Park ve Bahçeler Müdürü Betül D., Fen İşleri Müdürü Tolga T., Muhasebe Müdürü Fatma E.'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin, "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yaparak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumlululukları bulunduğu iddia edildi.Menderes Belediyesi, geçtiğimiz aylarda İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgâr'ın, mevcut CHP'li Başkan Mustafa Kayalar'ı CİMER'e şikâyetiyle de gündeme gelmişti. Rüzgâr, CİMER üzerinden yaptığı başvuruda Başkan Kayalar'ın hazine arazilerindeki kaçak yapılaşmaya göz yumduğunu iddia etmişti. Bu arada Rüzgâr'ın da tarım il müdürlüğünden "Tarımsal amaçlı tesis yapacağım" diyerek tarım arazisi üzerine 2 katlı villa yaptığı ortaya çıkmıştı. Rüzgâr, başkan yardımcılığı görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.