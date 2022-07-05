Hakkari’den acı haber... Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı acı olayı duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:



"05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkari bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Gürler ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."



ŞEHİT ATEŞİ ŞANLIURFA'YA DÜŞTÜ



Gürler'in şehit haberi Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Hemşehrimiz Piyade Er Yusuf Gürler görevini ifa ederken geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



