SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine bayram genelgesi: 7 Temmuz’da başlayacak

UYKUSUZ VE YORGUN SÜRÜCÜLER ARAÇ DIŞINA DAVET EDİLECEK

Trafiğin yoğun olduğu 16.00-20.00 saatleri ile özellikle ülke genelinde yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği 02.00-08.00 saatleri arasında, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riski arttığından dolayı 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak. Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak.



Ağır tonajlı taşıtlar ile traktörlerde bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçler, kasa ve römorkların arkasındaki reflektörler ile koruma çerçeveleri (arka ve yan) kontrol edilecek. Tarımsal faaliyetler kapsamında göç alan/veren yerler arasında trafik denetimleri artırılacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçlar, traktörler, biçerdöverler vb.nin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine müsaade edilmeyecek.

Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla asayiş ekipleriyle birlikte müşterek denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten men edilecek.

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının koruma başlığı ve gözlüğü kullanmasının trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri artırılacak.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik 24.00-02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda denetimlere ağırlık verilecek.

Araç trafiğiyle birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı değerlendirilen kurban satış/kesim alanları, şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, yaya güvenliğini sağlayacak şekilde ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak.