Şehit Enes Özgül’ün babaevinde helallik alındı

Pençe - Kilit Operasyonu'nda 21 Haziran'da çatışmada yaralanan, tedavi edildiği hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Gaziosmanpaşa'daki baba ocağına getirilerek helallik alındı.
Cenaze aracı evden uzaklaştığı sırada baba Ahmet ve kardeşi cenaze aracının arkasından koşarak tabuta sarıldı.
Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül 21 Haziran 2022'de yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'ndeki şehit evinin bulunduğu sokağa dün Türk bayrağı asıldı, sokakta taziye çadırı kuruldu.
3-4 yıl önce annesini kaybeden Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti ortaya çıktı.
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti herkesin yüreğini yaktı. Özgül şehit olduğu takdirde adı ve soyadının bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilmesini istediği kaydedildi.
"ŞEHİT OLURSAM ADIMI VE SOYADIM BİR ÇOCUK ESİRGEME KURULUŞUNA VERİLSİN"
Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, "Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit'te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun" yazdığı öğrenildi. Şehidin vasiyeti sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Şehidin bu son isteği ile birlikte Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından Şehidin isminin oturduğu sokağada verilmesi için çalışma yapılacağı kaydedildi.
Çok sayıda kişi Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün baba ocağının bulunduğu Yeni Mahalle 546 Sokak'ta toplandı. Şehitin baba ocağında Kuran-ı Kerim Tilaveti okutuldu. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Gaziosmanpaşa'daki baba ocağına getirildi, helallik alındı.
Şehit yakınları, şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı başında gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından cenaze Ataköy 5.Kısım Camine giderken Baba Ahmet ile kardeşi kendisini tutanlardan kurtulup cenaze aracının peşinden koşarak tabuta sarılıp ağladı.
Şehit Enes Özgül'ün cenazesi Ataköy 5. Kısım Cami'sinde öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı için götürüldü. Kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.