Son dakika: CHP’li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşa tekme attı

Son dakika haberleri... Kadıköy Belediyesi'nin 'Konuşan Kadıköy' programı kapsamında Fikirtepe Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda gergin anlar yaşandı.
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın kendisine 'şerefsiz' dediğini iddia eden FİDEM Dernek Başkanı Ercüment Oruç, tekmelendiğini söyledi
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşa tekme attı, hakaret etti | Video
Kadıköy Belediyesi'nin Konuşan Kadıköy Programı kapsamında Fikirtepe Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda gergin anlar yaşandı.