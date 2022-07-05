Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşa tekme attı
Giriş Tarihi: 5.7.2022 18:19 Son Güncelleme: 5.7.2022 18:19

Son dakika: CHP'li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşa tekme attı

Son dakika: CHP’li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşa tekme attı

Son dakika görüntüleri tam anlamıyla şoke etti! Kadıköy Belediyesi'nin ‘Konuşan Kadıköy’ programı kapsamında Fikirtepe Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda gergin anlar yaşandı. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın kendisine 'şerefsiz' dediğini iddia eden FİDEM Dernek Başkanı Ercüment Oruç, tekmelendiğini söyledi

Son dakika haberleri... Kadıköy Belediyesi'nin 'Konuşan Kadıköy' programı kapsamında Fikirtepe Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda gergin anlar yaşandı.

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın kendisine 'şerefsiz' dediğini iddia eden FİDEM Dernek Başkanı Ercüment Oruç, tekmelendiğini söyledi

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşa tekme attı, hakaret etti | Video

Kadıköy Belediyesi'nin Konuşan Kadıköy Programı kapsamında Fikirtepe Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda gergin anlar yaşandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve yardımcılarının katıldığı toplantıda, Fikirtepe'ye ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşan mahalleliler, hak etmedikleri bir tutumla karşılaştıklarını söyledi.

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Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim, Merdivenköy Mahalleleri (FİDEM) Dernek Başkanı Ercüment Oruç, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın kendisine 'şerefsiz' dediğini ve tekme attığını iddia etti.

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Son dakika: CHP'li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşa tekme attı
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