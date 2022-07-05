Son dakika haberler: FETÖ, Türkiye üzerindeki algı operasyonlarına kirli planlarıyla devam diyor. Kurumlar üzerinden eylem başlatarak ya da bölümlerde çalışan FETÖ'cüleri sahaya sürerek plan devreye sokuluyor. Son dönemin oyunlarından biri de 'doktor şiddeti' olmuştu.
Şanlıurfa'da meydana gelen olayın kahramanı doktorun şovu tüm sis bulutlarının dağılmasını sağladı. Diplomasını yırtan doktorun kendisi ve kardeşlerinin FETÖ okullarında eğitildiği ortaya çıktı.
İşte Şeyhmus Baraş olayının perde arkası ve FETÖ bağlantısının tespitine ilişkin çarpıcı ayrıntılar:
ŞEYHMUS BARAŞ OLAYLARI NASIL BAŞLADI?
Kısa bir süre önce Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şeyhmus Baraş isimli doktorun hasta yakınları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmış söz konusu olay büyük tepkiyle karşılanmıştı.
HASTA YAKININA KÜFÜR OLAYIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Söz konusu hasta yakınlarından hem muayene ücreti hem de ilaçlar için ayrı bir para talep edilince olayın farklı bir boyut kazandığı gözlemlendi. Durum karşısında hastayı devlet hastanesine götürmek isteyen aileye hekim tarafından edilen yakışıksız bir küfür ile yol gösterildi. Bu durumun ardından sinirlerine hakim olamayan vatandaş ise arbede çıkarıyor.
GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ
Daha sonra doktor Şeyhmus Baraş, medya kuruluşlarına haber vererek görüntüleri paylaştı. Kendisi özel sektörde çalışmasına rağmen kamuda çalışan herkesi istifaya davet etti.
DOKTORDAN İSTİFA VE DİPLOMA YIRTMA ŞOVU!
Küfür edip hasta yakınıyla arbede yaşayan hekim cephesi ise olayı çarpıtarak 'mağdur' algısı oluşturmaya çalıştı. "Bu meslek artık yürütülemez her gün bir şiddet olayı ile karşı karşıyayız. İstifa ediyorum. Diplomamı yırtıyorum." diyerek adliye önünde büyük bir şova imza attı.
GERÇEKLER TEK TEK GÜNYÜZÜNE ÇIKTI
Söz konusu bu olayla ilgili dikkat çeken detaylar da günyüzüne çıkmaya başladı.
Hasta yakınlarının ifadesinde, söz konusu hekimin olay yerine sonradan geldiği anlaşıldı. Üstüne üstelik 39 derece ateşle yanan bir çocuğun tedavisi için sadece muayene ücreti değil ilaçlar için de ayrı ücret talep edildiği öğrenildi.
Bu durum karşısında devlet hastanesine gitmek isteyen aileye, hekim tarafından yakışıksız bir sözle kapı gösterilince olayın cereyan ettiği ve arbede çıktığı anlaşıldı.
TİYATROCU HEKİM FETÖ OKULUNDA EĞİTİM GÖRMÜŞ!
Öte yandan Şeyhmus Baraş ismi mercek altına alındığında çok çarpıcı detaylar da günyüzüne çıktı.
Baraş'ın 2008-2010 yılları arasında Gaziantep'te FETÖ/PDY kontrolü altındaki bir okulda eğitim gördüğü daha sonrasında Kahramanmanaraş Sütçü İmam Üviversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü 2017 yılında mezun olduğu öğrenildi.
AİLE ÇOCUKLARINI FETÖ OKULLARINA GÖNDERMİŞ
Söz konusu doktor Şehmus'un kendisi Fetö okullarından mezun. Kardeşlerinden biri Fetö okulundan mezun ve Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyor.
ABLASI FETÖ'DEN 2018'DE GÖZALTINA ALINMIŞ
Şeyhmus Baraş'ın ablası olan 1988 doğumlu Zeliha Kurul isimli şahsın FETÖ/PDY kontrolündeki Aktif Eğitim Sendikası'nın 2014'teki üyeleri arasında yer aldığı, 2018 yılında FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındığı ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan takipsizlik kararı verildiği edinilen bilgiler arasında.
KARDEŞİ DE FETÖ OKULUNA AYAK BASMIŞ
Şeyhmus Baraş'ın 2002 doğumlu kardeşi Halef Baraş, 2013 - 2014 yılları arasında FETÖ/PDY kontrolündeki bir okulda eğitim gördü.
FETÖ İLTİSAKLI HEKİMSEN SAHNEDE
Viranşehir'de yaşanan bu olay sonrası "sağlık sisteminde sorun var" algısı yaratıp toplumu yanlış yönlendirme peşine düşen FETÖ ve işbirlikçileri ise yine sahneye çıktı.
HEKİMSEN GENEL BAŞKANI ADİL KURBAN'DAN SKANDAL SÖZLER
Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'a ait bir konuşmada özellikle kaos çağrısı, doktorlar üzerinden sahnelenen kirli oyunun izleri dikkat çekiyor. Sendika üyesi doktorlara yönelik olduğu iddia edilen konuşmasında Kurban, vatandaşın hastalığı ile ilgili skandal sözler sarfediyor. "Hastalar şimdi zırlıyor hiç meraklanmayın, üçüncü gün kıyameti koparacaklar" gibi sözlerle doktorlara sağlık hizmetini aksatması ve adeta hükümetin vatandaşla karşı karşıya gelmesini organize ediyor.