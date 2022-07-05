GERÇEKLER TEK TEK GÜNYÜZÜNE ÇIKTI

Söz konusu bu olayla ilgili dikkat çeken detaylar da günyüzüne çıkmaya başladı.

Hasta yakınlarının ifadesinde, söz konusu hekimin olay yerine sonradan geldiği anlaşıldı. Üstüne üstelik 39 derece ateşle yanan bir çocuğun tedavisi için sadece muayene ücreti değil ilaçlar için de ayrı ücret talep edildiği öğrenildi.

Bu durum karşısında devlet hastanesine gitmek isteyen aileye, hekim tarafından yakışıksız bir sözle kapı gösterilince olayın cereyan ettiği ve arbede çıktığı anlaşıldı.